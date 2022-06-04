الأمن الوطني يعلن إحباط "غزوة رمضان".. اعترافات شبكة الانتحارين

وقال الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "انطلاقاً من المسؤولية التي يتحملها جهاز الأمن الوطني العراقي وفي إطار الجهود الرامية للقضاء على ما تبقى من عصابات داعش الارهابية نفذ الجهاز صولة بطولية اخرى على زمر الشر في واحدة من العمليات النوعية على مستوى التخطيط والمتابعة والاستدراج".وأضاف، "تمكنت مفارزنا من احباط اكبر المخططات الارهابية التي ارادت استهداف العاصمة بغداد خلال شهر رمضان المبارك، والتي يطلق عليها تسمية غزوة رمضان وذلك عبر القيام بسلسلة تفجيرات انتحارية تستهدف الاسواق والتجمعات العامة لايقاع أكبر عدد ممكن من الخسائر البشرية في صفوف المواطنين وخلق حالة من الارباك الامني والصدى الاعلامي الزائف".وتابع الجهاز، "لقد كانت ساعة الصفر لتنفيذ تلك الهجمات هي ليلة الـ27 من شهر رمضان ولكن بفضل يقظة الغيارى في الجهاز والتنسيق الاستخباري مع الاسايش في السليمانية وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية والوصول الى جميع افراد الشبكة الانتحارية نعلن احباط هذا المخطط الاجرامي والايقاع بجميع عناصره والبالغ عددهم 6 ارهابيين منهم 4 ارهابيين والناقل لهم وصاحب الوكر المسؤول عن ايوائهم".