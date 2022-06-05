الدفاع المدني تكشف تفاصيل حريق البصرة: آلاف الدعاوى رفعت ضد المخالفين

وقال مدير الدفاع المدني كاظم بوهان في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، إن "الفرقة الاولى التي وصلت لمكان حادث الحريق يوم امس لم تعمل بمهنية وربما ارتبكت ولم تتمكن من التعامل مع الحادث بشكل موفق"، مبينا أنه "تم فتح تحقيق بهذا الموضوع وسيعلن عن نتائجه لحظة الانتهاء".وأضاف بوهان، أن "اكثر من ٢٥٠٠ دعوى قضائية قمنا بتحريكها على المخالفين غير الملتزمين بتعليمات الدفاع المدني"، لافتا إلى أن "سبب الحادث كان تماس كهربائي من الطابق العلوي للمبنى".وأوضح، أن "هنالك مخالفات كبيرة في المباني واذا ما تم معالجتها ستبقى هناك حرائق مستمرة"، مردفا، "لدينا كشوفات بكل البنى التحتية وما فيها من مخالفات".وتابع بوهان، أن "آلاف الدعاوى رفعت ضد المخالفين لكن الدفاع المدني ليس لديه قوة ردع كافية لايقاف المخالفين".وأكد، أن "الاجهزة الامنية من النجدة والشرطة قامت بالحفاظ على عشرات الملايين في مكتب الصيرفة وتم تسليمها بشكل اصولي الى ذويها".وبين، أن "تجاهل المواطنين لإرشادات الدفاع المدني زاد من حالات الحرائق"، داعيا "اصحاب المحال التجارية والصناعية لادراك سلامة اموالهم والعاملين معهم".وختم مدير الدفاع المدني، أن "استخدام السندويش بنل والالكابوند هو نذير خطر في استمرار الحرائق".