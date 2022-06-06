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اندلاع حريق بأحد فنادق كربلاء

أمن

2022-06-06 | 05:51
اندلاع حريق بأحد فنادق كربلاء
3,136 مشاهدة

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، اخماد حريق اندلع بفندق في محافظة كربلاء المقدسة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني نجحت بانقاذ وإخلاء نزلاء فندق أبواب الحسين الواقع في مركز المدينة كربلاء والمشيد من سبعة طوابق نتيجة اندلاع حادث حريق طال الطابق الثاني للفندق في المحافظة المقدسة".

واضاف أن "فرق إنقاذ الدفاع المدني استنفرت واقتحمت الفندق وباشرت بعمليات الإنقاذ والتي بدأتها بكبار السن والأطفال ثم غيرهم مع تقديم الإنعاش الرئوي للمصابين بحالات الاختناق من النزلاء نتيجة استنشاق نواتج الحريق بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإطفاء لمنع اتساع الحريق إلى طوابق الفندق الأخرى وأنهت أعمالها بإنقاذ العشرات من النزلاء دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".
واشارت الى "فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل الفندق بادي الأمر".
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