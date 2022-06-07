القبض على 9 متهمين بينهم ثلاثة بترويج المخدرات في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الاول ومفرزة من الأمن الوطني، ألقت القبض على ثلاثة متهمين في منطقة (المواصلات ) بحوزتهم كمية من مادة الكرستال المخدرة، حيث تمت عملية إلقاء القبض عن طريق تنفيذ ممارسة أمنية غرب بغداد".وأضاف البيان، أن "قوة أخرى من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثالث، ألقت القبض على اثنين متهمين طرفي مشاجرة بعد إخبار من احد المواطنين بوجود مشاجرة ضمن منطقة (حي الجهاد) ببغداد وعلى الفور تم توجه القوة إلى المكان المقصود وتطويقه وإلقاء القبض عليهما".وأشار إلى أن "قوة أخرى تمكنت من اللواء ذاته بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثاني على أثر ابلاغ من احد المواطنين بوجود مشاجرة ضمن منطقة (حي العامل) على الفور تم توجه القوة إلى المكان المقصود وتطويقه وإلقاء القبض على أربعة أشخاص متهمين بطرفي المشاجرة ".وتابع البيان: "تم إحالة المتهمين مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".