برئاسة الشمري.. وفد أمني يصل ميسان

السومرية نيوز - ميسان

أعلنت خلية الاعلام الامني، وصول وفد أمني إلى محافظة ميسان للاشراف على انشاء سدة ترابية في هور الحويزة بطول 100 كيلو متر.



وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الامير الشمري يرافقه وكيل وزارة الموارد المائية وقائد الحدود والمدير العام للهندسة العسكرية للحشد الشعبي ومدير الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع، وصلوا إلى محافظة ميسان للاشراف على انشاء سدة ترابية في هور الحويزة".

وأضاف البيان، أن "السدة الترابية ستكون بطول 100 كيلو متر، لغرض ضبط الحدود ومنع حالات التهريب والجريمة المنظمة".