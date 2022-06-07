مباحثات بين بغداد وواشنطن لدعم القوات العراقية في مواجهة الإرهاب

وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل سفيرةَ الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، بمناسبة تسنم مهامها الجديدة، حيث ناقش اللقاء العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين بما ينعكس إيجاباً على كلا الشعبين، والتأكيد على أهمية دعم القوات العراقية في مواجهة تحديات الإرهاب وفق متبنيات الحوار الاستراتيجي، متمنياً سيادته للسفيرة الجديدة النجاح والتوفيق في أداء مهامها".من جانبها، أكدت السفيرة رومانوسكي، "تطلعَ الولايات المتحدة الأمريكية لتعاون أوثق مع العراق في مختلف المجالات، مؤكدةً استمرار بلادها بدعم العراق وفي جميع المجالات؛ لتحقيق الأمن والاستقرار".