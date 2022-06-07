عمره 64 عاماً.. مسن يمارس الابتزاز في بغداد والأمن يطيح به

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "دورياتها تمكنت من القاء القبض على متهم قام بأبتزاز شخص الكترونيا وتهديده بنشر صور عائلته على مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم يدفع له مبلغ من المال، وذلك في منطقة الكاظمية".وبينت، أنه "بعد أن استنجد طالب النجدة بالدورية وادعى تعرضه للابتزاز الالكتروني من قبل شخص، وبجهد كبير ومميز تم نصب كمين محكم وبدلالة طالب النجدة تم القبض على المتهم ضمن (ساحة عدن) ، وتسليمه الى مركز الشرطة اصولياً".