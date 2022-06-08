القبض على تاجر مخدرات بحوزته 3 كيلو غرام من "الكريستال" شمال بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاربعاء، القبض على تاجر مخدرات بحوزته 3 كيلو غرام من مادة الكريستال شمال العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "في إطار الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها قوات الشرطة الاتحادية في التصدي للمتاجرين والمتعاطين للمخدرات، تمكنت قوة من الفوج الاول اللواء الثامن وبالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء التابعة الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من تنفيذ عملية أمنية ناجحة أثمرت عن إلقاء القبض على احد المتاجرين بالمخدرات بالجرم المشهود بعد ان ضُبط بحوزتة 3 كيلو غرام من مادة الكرستال ضمن قاطع المسؤولية في مدينة الكاظمية المقدسة".

واضاف أن "المواد تم احالتها بمحضر ضبط أصولي وتسليم المتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقه".