الإطاحة بالمتهم الذي قتل زوجته بـ"سلاسل حديدية" في ميسان.. ماذا قال؟

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد ورود معلومات عن وجود حادث قتل امراة في منطقة سيد جميل احدى مناطق مدينة العمارة، تم تشكيل قوة من المركز اعلاه وبإمرة ضابط المركز وبتوجيه مباشر من قبل مدير القسم حيث تم تطويق مكان الحادث وجمع المعلومات من المصادر وتحديد هوية الجاني والقاء القبض عليه بعد مداهمة منزله".واضاف، ان "الجاني اعترف بجريمة قتل زوجته كما اعترف بتعاطيه للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية وكانت عملية قتله بواسطة (بوري) حديد من خلال الضرب المبرح، مدعياً ان الدوافع من وراء ذلك هي مشاكل عائلية".وأشار البيان إلى أنه "تم اجراء كشف الدلالة على محل الحادث والذي وجاء مطابقا لاعترافه".