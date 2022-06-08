بغداد ولندن تبحثان الحرب على الإرهاب ومكافحة داعش

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل سفير المملكة المتحدة في العراق مارك براسيون ريتشاردسون والوفد المرافق له، لبحث العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وبحث سير التعاون الثنائي في مجال الحرب على الإرهاب ومكافحة فلول داعش الإرهابية".وشهد اللقاء أيضاً "بحث جهود الحكومة البريطانية لدعم العراق، وتعضيد مساعي الحكومة العراقية في الإصلاح الاقتصادي، والتنمية المستدامة على الساحة الدولية".