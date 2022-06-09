الكشف عن ترتيب جهاز مكافحة الإرهاب عالمياً

وقال اللواء يحيى رسول في بيان، "اختتمت اليوم في المملكة الأردنية الهاشمية فعاليات مسابقة المحارب الدولي للعمليات الخاصة بمُشاركة (40) دولة"، مشيراً الى أن "أبطال جهاز مكافحة الارهاب العراقي حصدوا المرتبة الثانية على مستوى الدول المشاركةوالمرتبة الثالثة على مستوى الفرق الـ(80) المشتركة في هذه المسابقة والمرتبة الثانية كأفضل فريق قتالي باقتحام المدن".