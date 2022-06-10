في الذكرى السنوية لفاجعة سبايكر..ذوو الشهداء يطالبون الحكومة بانصافهم

بالذكرى السنوية لفاجعة سبايكر ذوو الشهداء والجرحى يطالبون الحكومة بانصافهمصرخات وجع وانين الم بالذكرى السنوية ليوم سبايكر العديد من العائلات هنا فجعت باستشهاد ابناها،،لكن النتيجة كانت دون حقوق ورعاية للمئات من الارامل والايتام والامهات الثكلىمؤسسة الشهداء رمت الكرة بملعب التخصيصات المالية،،اما فقرة المئة وخمسين مليار دينار بقانون الامن الغذائي فقالت بانها جاءت لشراء اراض واعادة فتح مقابر جماعية