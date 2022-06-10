بينهم عناصر من "داعش".. القبض على عدد من المطلوبين في نينوى

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " مفارز ودوريات قيادة شرطة محافظة نينوى تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين المطلوبين بقضايا جنائية ومخالفات بينهم (خمسة) عناصر ينتمون لعصابات داعش الإرهابية، حيث ألقت مفارز كل من مديريات الأقسام، وأفواج الطوارئ، ومديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية، وفوج طوارئ الشرطة الثاني عشر، مديرية شرطة الكرامة القبض على خمسة متهمين مطلوبين قضائيا وفق المادة ٤ / ١ إرهاب".واضافت ان "مفارز شرطة ام الربيعي، وحمام العليل، والقيارة، والحضر، وابي تمام، والحدباء، ومفارز مكافحة الإجرام تمكنت من القبض على 24 متهما بقضايا متنوعة، وكذلك العثور على أربع قذائف مدفعية عيار ١٦٠ ملم من مخلفات عصابات داعش الإرهابية في منطقة باب الطوب في الجانب الأيمن لمدينة الموصل".واشارت القيادة الى ان "مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية تمكنت من القبض على (١٧) مخالفا مع عجلاتهم المخالفة للقوانين".