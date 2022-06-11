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حريق بمخزن لـ"المشروبات الكحولية" في بابل
أمن
2022-06-11 | 04:59
المصدر:
السومرية نيوز
1,828 مشاهدة
أفاد مصدر امني، اليوم السبت، بأن حريقا اندلع داخل مخزن لـ"المشروبات الكحولية" في محافظة بابل.
وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق اندلع داخل مخازن كرفانية لبيع المشروبات الكحولية داخل منطقة منتجع بابل في الحلة".
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