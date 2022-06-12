ضبط معمل للأسفلت في البصرة مخالف للضوابط والقوانين

السومرية نيوز – البصرة

أعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الاحد، ضبط معمل للأسفلت في محافظة البصرة مخالف للضوابط والقوانين.



وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "أثناء قيام قوة مشتركة من مديرية شرطة نفط الجنوب مؤلفة من الفوج السادس ومركز شرطة نفط البرجسية ومفرزة الاستخبارات، تم ملاحظة وجود معمل للأسفلت على طريق الرميلة، تم استحصال الموافقات القضائية وضبط المعمل ومحتوياته، حيث تم ضبط خزانات عدد 18 وعجلتين داخل المعمل، حيث تبين أن المعمل يعمل مخالف للضوابط والقوانين.

واضاف انه "تم تنظيم محضر ضبط بالمضبوطات وفتح تحقيق مفصل للتوصل إلى أصحابه من المتورطين".