استعدادات في كربلاء لتأمين طريق الحج البري.. القيادات تكشف التفاصيل

وقال محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية أمّنت بشكل كامل طريق تفويج الحجاج الى منفذ عرعر الحدودي الذين سيصلون من كافة المحافظات العراقية".وأكد الخطابي استمرار "التنسيق والتعاون العالي والدعم من القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي والقطعات المنتشرة على طول الطريق".من جانبه، قال قائد عمليات كربلاء الفريق الركن علي الهاشمي، للسومرية نيوز، إن "الخطة التي وضعت هذا العام لتفويج الحجاج تختلف عن السنوات السابقة".وأوضح الهاشمي، أن "الطريق سيكون مفتوحاً 24 ساعة من كربلاء الى عرعر، وتم تأمينه من جميع النواحي بكاميرات حرارية وابراج وطيران مسير وطيران الجيش، ولا توجد قطوعات"، مشيراً إلى "مشاركة جميع القطعات في هذه الخطة".بدوره، يقول قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد الزويني، إن "قيادة الشرطة تقوم بالاشتراك بتفويج الحجاج بكل مواردها من افواج الطوارى وكافة الاقسام من الحدود الادارية والى منفذ عرعر".وأضاف، أن "كل محور له فوج خاص لاستقبال الحجاج، وكذلك تم تخصيص قوة الى مدن الزائرين لمبيت الحجاج"، مشيراً إلى "نشر أكثر من 13 زورقاً، والشرطة الاتحادية في المسطحات المائية".