تفكيك عبوة معدة لاستهداف القوات الأمنية في ديالى

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من اللواء 16 بالحشد الشعبي، انهت تفتيش 9 قرى في وادي العظيم، وتمكنت من عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف القوات المشاركة بعملية التطهير".وانطلقت عملية أمنية مشتركة واسعة بمشاركة الحشد الشعبي والجيش العراقي بإسناد جوي في مناطق حوض نهر العظيم في محافظة ديالى بضفتيه الشرقية والغربية والمناطق المحيطة بها بحثا عن مجاميع داعش وتدمير أوكارهم بهدف إنهاء التهديد الإرهابي وتحقيق الأمن والاستقرار.