"مستطرق" يصاب بنزاع مسلح في بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإصابة شخص "مستطرق" جراء نزاع عشائري شرقي بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مدنياً أصيب بنزاع عشائري مستخدم فيه الاسلحة الخفيفة والمتوسطة بالقرب من ساحة ٨٣ في مدينة الصدر شرقي العاصمة".

