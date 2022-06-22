صور تظهر آثار الحريق الذي طال سوق بعقوبة

اظهرت صور حصلت عليها السومرية نيوز، آثار الحريق الذي طال سوق بعقوبة في محافظة ديالى.





الصور ادناه:



والتهم الحريق ما يقارب 50 محلا تجاريا، فجر اليوم الأربعاء.الصور ادناه: