بمحافظات مختلفة.. احباط عمليات لسرقة النفط في 12 موقعاً - عاجل

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "وكالة الاستخبارات تواصل عملياتها الاستباقية للحد من حالات تهريب النفط ومشتقاته في مختلف مدن البلاد، وهو ما أسهم بشكل فعال في تقويض تلك العمليات، عبر سلسلة ضربات نوعية وجهتها الوكالة في الآونة الأخيرة".وأضافت، أنه "استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة وبعمليات منفصلة، تمكن ابطال الوكالة من ضبط 12 موقعاً نفطياً يستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية، حيث تم العثور بداخل المواقع على عجلات وخزانات نفطية مختلفة الأحجام تحتوي على منتوج نفطي مجهول الكمية والنوعية في محافظات بغداد وكركوك والبصرة وصلاح الدين والانبار".وفي ذات السياق، أعلنت وكالة الاستخبارات، تمكنها من "ضبط 45 عجلة مع سائقيها كانت معدة لمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير مشروعة ضمن محافظات البصرة وبغداد وكركوك وصلاح الدين ونينوى وديالى وبابل وكربلاء المقدسة".وأكدت، أنه "تم التعامل معها اصوليا وتسليمها الى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال الأوراق التحقيقية".