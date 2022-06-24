حريق ضخم يلتهم "صهريج وقود" ومطعم في كربلاء (صور وفيديو)

السومرية نيوز – كربلاء

نجحت فرق الدفاع المدني، اليوم الجمعة، بالسيطرة واخماد حادث حريق كبير اندلع داخل صهريج محمل بـوقود الگاز الخاص بتشغيل المولدات الكهربائية ليمتد الحريق ويطال بناية ( النساجون) القريبة والمشيدة من الواح السندويج بنل سريع الإشتعال والمغلقة بالكامل من الأليكبوند المخالف لتعليمات السلامة متخذة لتجارة للموكيت والسجاد في منطقة شارع السناتر وسط محافظة كربلاء المقدسة.



وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني استنفرت وزجت بعجلات الإطفاء التخصصية لتكافح النيران من أربع محاور وتزيد محور خامس لمكافحة الحريق من الأعلى إلى الأسفل بعد ان زجت بعجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة لتعجيل السيطرة وإتمام عمليات الإخماد والتبريد ومنع اتساع النيران إلى البنايات التجارية الملاصقة لموقع الحادث".

واضاف البيان، ان "فرق الدفاع المدني سجلت إصابتين بين رجال الأطفاء اصيبوا بحالات الاختناق بسبب كثافة الانبعاثات الغازية السامة الناتجة من احتراق السندويج بنل ووقود الگاز والذي اضطرها الى نقل المصابين من رجالها بعجلات الإسعاف إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج الازم مع انهاء الحادث بالكامل دون تسجيل خسائر بشرية وتحجيم الأضرار المادية وعلى أثر ذلك تم فتح تحقيق في مركز الشرطة لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".

واظهر مقطع فيديو حصلت عليه السومرية نيوز، ألسنة النيران وهي تنتشر في أرجاء المطعم حتى وصلت الى محل لبيع المفروشات.