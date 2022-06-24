اندلاع حريق بمدرسة في النجف - عاجل

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باندلاع حريق بمدرسة في محافظة النجف الأشرف.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "حريقا اندلع في مدرسة اهلية بالشارع الحولي المؤدي إلى المطار".