بغداد.. إحباط دگة عشائرية والقبض على المتهمين قبل قيامهم بالجريمة

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مركز شرطة الحبيبة التابع الى قيادة شرطة بغداد احبطت دگة عشائرية ضمن قاطع المسؤولية بعد محاصرة مجموعة من المتهمين حاولوا القيام بإطلاق النار على واجهة احد المنازل وقيامهم بما يعرف بالدكة العشائرية حيث تم السيطرة على الموقف والقاء القبض على المتهمين وضبط الاسلحة والعجلة التي كانوا يستقلونها".واضاف البيان أن "المتهمين تم التوجه بهم الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".