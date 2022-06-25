قتيل بنزاع عشائري جنوبي العراق

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل شخص جراء نزاع عشائري مسلح في محافظة البصرة، جنوبي العراق.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً قتل؛ نتيجة نزاع عشائري تطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن قضاء ابي الخصيب في البصرة".

