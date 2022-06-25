مقتل شخص بـ"دكة عشائرية" شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، السبت، بمقتل شخص بـ"دكة عشائرية" شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً قتل نتيجة دكة عشائرية استخدمت فيها اسلحة الكلاشنكوف ضمن منطقة الطالبية".

وأضاف المصدر أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث بحثا عن المنفذين".