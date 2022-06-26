الاستخبارات تحبط عملية بيع طفل بـ15 مليوناً

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تواصل جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة ، خاصة جرائم تهريب الآثار العراقية، والاتجار بالبشر، عبر ضربات نوعية وجهها الشجعان في الوكالة لتلك العصابات، وبالاستناد لمعلومات استخباراتية دقيقة وبعمليات منفصلة، تمكن رجال الوكالة من القاء القبض على أحد المتهمين بتهريب الآثار في محافظة بابل، بعد استدراجه بطريقة استخبارية عالية الدقة من محافظة كربلاء، وبحوزته قطعة اثرية ثمينة، فيما تمكنوا أيضاً من القاء القبض على عصابة لتهريب الآثار مكونة من ثلاثة متهمين ، في منطقة باب المعظم وسط العاصمة بغداد بعد استدراجهم بكمين محكم، وبحوزتهم كتاب اثري يعود لعصور عربية قديمة".وفي سياق آخر، أشار البيان إلى "تمكن وكالة الاستخبارات، من القاء القبض على عصابة متهمة بالاتجار بالبشر تقودها امرأة بالقرب من مطار النجف الاشرف، أثناء محاولتها بيع طفل يبلغ من العمر شهرين بمبلغ مالي مقداره 15 مليون دينار عراقي، وتم التعامل معها اصوليا وتسليمها الى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال الأوراق التحقيقية".