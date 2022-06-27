الإطاحة بـ"لصين" سرقا أكثر من 30 ألف دولار تحت تهديد السلاح شرقي بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد أن استخبرت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد حول تعرض إحدى الدور السكنية ضمن قاطع المسؤولية لحادث سرقة مبلغ من المال قدره (٣٠) ألف دولار أمريكي ومليوني دينار عراقي تحت تهديد السلاح من قبل مجهولين، ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل لكشف ملابسات الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين والقبض عليهما، ولدى إجراء التحقيق معهما اعترفا صراحة عن قيامهما بسرقة المبلغ المذكور من داخل الدار".وأضاف البيان، أن "المتهمين دونت أقوالهما بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق أحكام المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل".