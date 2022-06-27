ميسان.. الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته 7 كيلو كرستال

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "وفقاً لمعلومات دقيقة، تمكنت القوات الأمنية ضمن شرطة محافظة ميسان من القاء القبض على متهم وهو احد تجار المخدرات أثناء محاولته نقل مواد مخدرة الى المحافظة بعد نصب كمين محكم له".وبينت، أنه "ضبط بحوزته اكثر من ٧ كيلو غرام من مادة بلورية الشكل يشتبه بها مادة الكرستال المخدرة"، مشيرة إلى "إحالته الى القضاء وجرى توقيفه وفق احكام المادة ٢٨ مخدرات".