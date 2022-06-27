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مقتل شخص بهجوم مسلح في النجف
أمن
2022-06-27 | 18:35
المصدر:
السومرية نيوز
1,443 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بمقتل شخص بهجوم مسلح في محافظة النجف.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "احد وجهاء ناحية الحيدرية قتل في منطقة الجدول، على يد مسلح يستقل عجلة".
ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.
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