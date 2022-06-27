مقتل شخص بهجوم مسلح في النجف

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بمقتل شخص بهجوم مسلح في محافظة النجف.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "احد وجهاء ناحية الحيدرية قتل في منطقة الجدول، على يد مسلح يستقل عجلة".

ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.