إخماد حريق داخل بناية تجارية في الديوانية – عاجل

حريق، وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية مكونة من أربعة طوابق متخذة لتجارة الأجهزة الكهربائية المنزلية في منطقة شارع المواكب وسط محافظة الديوانية".وأضاف البيان، أن "فرق الدفاع المدني طوقت النيران التي اندلعت في الطابق الثالث وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى طوابق البناية الاخرى وانهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".وأشار البيان إلى أنه "تم فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل البناية بادئ الأمر".