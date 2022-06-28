وفد أمني رفيع يصل طوزخورماتو

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن"وفداً أمنياً رفيعاً برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، ضم في عضويته قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم المحمدي وقائد فرقة التدخل السريع وعدد من القيادات الأمنية".وأضافت أن "الزيارة تهدف لتفقد القطعات العسكرية والأمنية في قاطع عمليات طوزخورماتو، ومتابعة الجهد الاستخباراتي وملاحقة ما تبقى من عصابات داعش الإرهابية".