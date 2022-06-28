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وكالة الاستخبارات تحبط عمليات لتهريب الكاز والبنزين في 9 محافظات

أمن

2022-06-28 | 06:53
وكالة الاستخبارات تحبط عمليات لتهريب الكاز والبنزين في 9 محافظات
1,173 مشاهدة

السومرية نيوز- بغداد
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إحباط عمليات لتهريب 400 ألف لتر من مادتي الكاز والبنزين في 9 محافظات، خلال 72 ساعة.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رجال وكالات الاستخبارات والتحقيقات الاتحارية في وزارة الداخلية نفذوا عمليات نوعية خلال الـ72 ساعة الماضية أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 400 الف لتر من البنزين والكاز في 9 محافظات، وضبط 18 عجلة تستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية والقاء القبض على سائقيها".

وأضاف البيان: "حيث تم ضبط موقع تهريب ضمن محافظة بابل يحتوي على خزانات حديدية كبيرة الأحجام بداخلها منتوجي البنزين وزيت الغاز (الكاز) معد للمتاجرة بصورة غير مشروعة ، وتمكنت المفارز ايضا من ضبط ثلاثة مواقع مخالفة ضمن محافظة البصرة تحتوي على خزانات حديدية كبيرة الأحجام ، وضبط عجلة نوع صهريج محملة بمنتوج نفطي وبدون أوراق رسمية"، مشيراً إلى أنه "في محافظة ذي قار تم ضبط عجلة حوضية مخالفة محملة بمادة الكاز مع خزان حديد داخل الموقع".

وأوضح البيان، أن "مفارز الوكالة تمكنت من ضبط موقع مخالف في محافظة ديالى، وضبط (3) عجلات صهاريج مع سائقيها محملة بمنتوج البنزين وبدون أوراق رسمية بالحمولة وحركة الصهاريج".

وفي محافظة نينوى، تمكن "مفارز الوكالة من ضبط موقع يحتوي عجلتين محوره تحتوي مادة الزيت الغاز ( الكاز )، ومحطة وقود متنقلة تستخدم للمتاجرة بالمشتقات النفطية بصورة غير مشروعة وضبط عجلة صهريج مع سائقها وبالجرم المشهود تقوم بعملية متاجرة وتدوير المشتقات النفطية بصورة غير قانونية"، وفق البيان.

وأشار البيان إلى أن "المفارز تمكنت في كركوك من ضبط موقعين مخالفين وضبط عجلة تريلة بالجرم المشهود داخل محطة وقود (الذهب الأسود) تقوم بعملية تعبئة مادة زيت الغاز(كاز ) بواسطة خزان محور ضمن العجلة بالإضافة لضبط عجلات عدد(3) محملة بمنتوج نفطي دون اوراق رسمية".

وفي محافظة صلاح الدين، "تم ضبط عجلتين حوضيتين مع سائقيهما داخل محطة وقود تكريت وبالجرم المشهود تقوم بتحميل مادة الكاز والبنزين دون موافقات رسمية ومعدة للمتاجرة بصورة غير مشروعة، وفي ذات السياق تم ضبط موقع مخالف وضبط عجلة نوع تريلة محملة بمادة الغاز وبدون أوراق رسمية وعجلتين نوع صهريج مع سائقيها محملة بمشتقات نفطية مخالفة"، وفق البيان.

وبين، أنه "في الانبار تم ضبط موقع لمتاجرة المشتقات النفطية بصورة غير رسمية يحتوي على منتوج زيت الغاز وعجلة حوضية مخالفة مع سائقها تحتوي على منتوج مجهول الكمية والنوعية، تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا وتسليمها مع المتهمين الى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال الأوراق التحقيقية".
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