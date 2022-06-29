تعذيب حتى الموت... حبيب يخرج جثة من سجن التاجي!‎‎

توفي شاب يبلغ من العمر خمسة وعشرين عاما داخل سجن التاجي في بغداد بسبب عمليات التعذيب، بحسب ما يدعي أهالي الضحية، وسط مناشدات من قبل ذويه بضرورة فتح تحقيق من قبل الجهات الحكومية لمحاسبة المتورطين.في حادثة تشير الجدل والاستغراب، بدأ حينما دخل الشاب "حبيب" الى سجن ابوغريب بتهمة القتل بدواعي الشرف ومن ثم نقله الى سجن التاجي كما تقول شقيقته، لكنه خرج من خلف القضبان مقتولا بسبب التعذيب.حبيب الذي يبلغ من العمر خمسة وعشرين عاما، تعرض لابشع انواع التعذيب مثل الصعق الكهربائي والضرب على مناطق حساسة وحرق أجزاء من جسده، بعد اتفاق بين شخصيات داخل السجن وذوي الشخص الذي قتل على يد حبيب.مخاوف راحت تنتاب ذوي الضحية بعد خلو شهادة الوفاة من الأسباب الحقيقية التي ادت الى وفاته، خاصة وان هنالك بعض الاطراف تتحدث بأن الوفاة سببها حالة التسمم.