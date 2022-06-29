ميسان.. ضبط أسلحة واعتدة خلال عملية أمنية

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بتوجيه ومتابعة من قبل قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم جمعة ووفق معلومات استخبارية نفذت قوة عسكرية من الفوج الثالث لواء المشاة السابع والتسعين عملية أمنية وبحث وتفتيش في قرية أم فصيم في قضاء قلعة صالح جنوب مدينة العمارة".وأشار البيان إلى "ضبط كمية كبيرة من الاسلحة والأعتدة غير المرخصة تم تسليمها اصولياً الى جهة الطلب".