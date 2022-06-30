عمليات بغداد تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الحماية لزوار الإمام الجواد (ع)

السومرية نيوز – بغداد

أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، اليوم الخميس، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بتامين الحماية لزوار الامام الجواد عليه السلام بذكرى استشهاده.



وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "نؤكد انتهاء خطتها المرسومة لتأمين الحماية للزائرين المتوجهين صوب مدينة الكاظمية المقدسة لإداء مراسيم زيارة الامامين الجوادين بذكرى استشهاد الامام محمد الجواد (عليه السلام) والتي اُعدت لحفظ الأمن في العاصمة الحبيبة بغداد دون حدوث اي خرق أمني وذلك بمشاركة قطعاتنا في وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة والوكالات الاستخبارية، ومساندة الدوائر الحكومية الخدمية والصحية، حيث تم توفير الأمن لحشود المواطنين الذين خرجوا لتأدية طقوسهم الدينية خلال هذه الزيارة وفي الأيام التي سبقت وقت الزيارة وبتظافر جهود قواتنا الأمنية والسهر على راحة الزائرين ليلاً ونهاراً".

واضاف البيان، ان "ذلك جاء بإشراف ومتابعة ميدانية من قبل الفريق الركن قائد عمليات بغداد وقادة المقرات المتقدمة في الكرخ والرصافة وبتواجد مستمر للقادة والآمرين على رأس قطعاتهم، سبقها تنفيذ عمليات استباقية في مناطق محيط بغداد الأمني وتفعيل الجهد الاستخباري والتي تهدف لقبر أحلام العدو المريضة (عصابات الشر والجريمة داعش الإرهابية) في النيل من أبناء شعبنا الأمن المطمئن".

وتابع، "بدوره يتقدم الفريق الركن قائد عمليات بغداد بالشكر والتقدير لجميع قواتنا الأمنية وبمختلف صنوفها للجهود التي بذلوها مواصلين الليل بالنهار بتأدية واجباتهم المكلفين بها على حد سواء، والشكر موصول للمواطنين الكرام وذلك لإسهامهم وتعاونهم مع القوات الأمنية وتطبيقهم للتعليمات التي اثمرت واسهمت بحفظ سلامتهم، ولمختلف وسائل الإعلام وكوادر القنوات الفضائية في تغطية النشاطات والمصداقية في نقل الأخبار".