اندلاع حريق كبير بمخيم للنازحين في زاخو - عاجل

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باندلاع حريق كبير بمخيم للنازحين في زاخو.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "حريقا كبيرا اندلع بمخيم للنازحين في زاخو باقليم كردستان".