بارزاني يتخذ قرارا بشأن الاسلحة غير المصرح بها في كردستان

السومرية نيوز – كردستان

وجه رئيس وزراء حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، بإغلاق مواقع بيع الأسلحة كافة، فيما دعا شعب كردستان الى تسليم السلاح غير المصرح به الى الحكومة.



وقال بارزاني في بيان ورد للسومرية نيوز، "اليوم طلبت من الداخلية إغلاق جميع أماكن بيع السلاح وتسليم جميع الأسلحة الغير مصرح بها حتى لا تصبح تهديد على حياة الناس".

واضاف البيان، "لن نضحي بأمن شعبنا ووطننا للشر والمهجرين والعاطلين عن العمل، واطلب من شعب كردستان تسليم السلاح غير المصرح به الى الحكومة والمشاركة في عملية تنظيف كردستان من الاسلحة غير المصرح بها، وبعد ذلك سيتم فرز موضوع تجارة السلاح طبقاً للقانون".

وتابع، "أطالب المحاكم بعدم التستر والتجاهل عن تطبيق القانون وضمان دعمنا ودعمنا لهم بكل الطرق".