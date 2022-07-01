مداهمة مباغتة تُحرر مختطفين أثنين وتطيح بخاطفهم في البصرة

وذكرت الشرطة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "بعد ورود إخبار من السيطرة المركزية بوجود مختطفين أثنين في احدى الدور السكنية ضمن مواقع مركز شرطة البصرة، على الفور تم اخراج قوة من مركز الشرطة وبعد جمع المعلومات والتحري تم التوصل الى مكانهم و مداهمة الدار وتحرير المختطفين والقاء القبض على الخاطف".وأضاف البيان، أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل".