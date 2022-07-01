وكالة الاستخبارات تحصي نشاطاتها خلال اسبوع

اعلنت لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الجمعة، عن الحصيلة الأسبوعية لمجمل النشاطات والفعاليات.

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "حصيلة وجباتها خلال الفترة من 23\6\2022 لغاية 30\6\2022 كانت كالتالي: