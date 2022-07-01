القبض على عدة اشخاص اعتدوا على الكوادر الطبية في مستشفى الكندي

وقال قسم العلاقات والاعلام في القاطع في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوة حماية مستشفى الكندي التعليمي، تمكنت من إلقاء القبض على ستة أشخاص بسبب الإعتداء والتجاوز على الكادر الطبي والعبث بممتلكات ردهة الطوارئ".واضاف انه "على الفور باشرت قوة حماية مستشفى الكندي بالتدخل لفرض هيبة الدولة والقانون وإلقاء القبض عليهم وتسليمهم اصولياً الى مركز شرطة باب الشيخ لإقامة دعوى قضائية بحقهم، حفاظا ‏على حقوق الاطباء وكرامتهم ".