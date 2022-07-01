الإعلام الأمني تكشف تفاصيل مقتل الاستاذ الجامعي ببابل

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد أن توفرت معلومات بفقدان الدكتور( علاء عباس خضير) أحد الأستاذة في جامعة بابل ، على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العاملة في محافظة بابل وبعد التاكد من ذوية بعدم وصول المجنى علية لمحافظة ديالى والتي هي محل سكنة وان هناك من يقوم بالتواصل معهم عن طريق التليكرام يطالبهم بفدية قدرها 200 مليون لغرض اطلاق سراحه، شرع فرق العمل بالبحث والتحري وبعد الجهد الاستخباري والمعزز بالعمل الفني بالتعاون مع شرطة محافظة بابل".واضافت انه "تم تحديد مكان احد الجناة وهو موظف في الجامعة ذاتها وبعد توثيق العمل واستحصال الموافقات القانونية، القي القبض عليه وبعد مواجهته بالادلة من بينها كامرات المراقبة، اعترف المتهم بارتكابه الجريمة بعد ان قام باستدراج المجنى عليه وقتله ورميه في منطقة زراعية بين محافظة بابل وقضاء طويريج وترك عجلته في احد الشوارع بمحافظة بابل بعد ان رفع ارقامها ، و بدلالته تم ضبط عجلة وجثه المجنى عليه".واشارت الخلية الى انه "سيتم عرض تفاصيل هذه الجريمة الشنعاء من خلال مشاهد فديو ".