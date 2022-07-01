كركوك.. القبض على متهم بسرقة مبلغ مالي كبير من دار احد اقاربه

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مركز شرطة قره هنجير القى القبض على متهم بسرقة دار أحدٍ أقاربه واعاد مبلغ قدره ٦٣ مليون دينار الى صاحبه".واضافت انه "تمكنت قوة من مركز شرطة قره هنجير خلال عملية نوعية وبعد جمع المعلومات ومتابعه كامرات المراقبة من القاء القبض على شخص بعد التعرف على محل تواجده متهم بسرقة دار احد اقاربه".واشارت المديرية الى انه "تم تصديق أقواله ابتدائياً و قضائيا وتوقيفه من قبل قاضي التحقيق وفق المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات تمهيدا لإحالته إلى المحكمة المختصة".