القبض على اثنين من تجار المخدرات في ميسان

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة حول وجود اثنين من تجار المخدرات قادمين من محافظة بغداد الى ناحية العزير التابع لقضاء قلعة صالح جنوب محافظة ميسان، على الفور تم أخذ الموافقات الرسمية من القاضي المختص، وتشكيل فريق عمل من قبل مديرية المخدرات وقوة من الجيش العراقي".وأضاف، أنه "تم نصب كمين محكم لهم فجر اليوم على الطريق الرابط بين قلعة صالح وناحية العزير، وتمت محاصرتهم وإلقاء القبض عليهم".واشار البيان الى أنه"ضبطت بداخل العجلة التي كانت تستقلها العصابة، أكياس كبيرة الحجم تحتوي على مادة الكريستال المخدرة وتقدر بنحو (12) كيلوغراماً و(3) أكياس من مادة الحشيشة تقدر بـ(3) كيلوغرامات".ولفت إلى أنه "تمت إحالة المتهمين إلى القضاء وتوقيفهما وفق أحكام المادة 28 مخدرات".