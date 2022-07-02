احباط محاولات تهريب نحو ألفي طن من الحنطة والقبض على 13 متهماً

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "من خلال عمليات التدقيق والمتابعة التي يقوم بها جهاز الأمن الوطني في عموم العراق، وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز الجهاز في محافظة النجف الأشرف من ضبط (1،500 طن) من الحنطة مُخزَّنة بشكل غير اصولي".وفي محافظة القادسية، "تمكنت مفارزنا من إحباط عملية تهريب لمحصول الحنطة بكمية تصل إلى (190 طن) كانت موزعة على خمس عجلات حمل وإلقاء القبض على أصحابها.فضلاً عن ضبط محاولة تهريب لمحصول الرز في المحافظة ذاتها بكمية تصل إلى (15 طن) من المواد المخصصة لأغراض السلة الغذائية "ممنوعة البيع والتداول" حيث تم إلقاء القبض على المسؤول عنها".وفي محافظة نينوى، "ضبطت مفارز الجهاز ست عجلات محملة ب (140 طن) من الحنطة المُعدة للبيع في السوق السوداء، وإلقت القبض على أصحابها".أما في محافظة واسط فقد تمكنت مفارزنا من ضبط عجلة حمل (نوع تريلة) مُعدة لتهريب محصول الحنطة بكمية تصل إلى (28 طن) كانت في طريقها إلى محافظة بابل حيث تم اعتراضها وإلقاء القبض على صاحبها.وقد تم مصادرة المواد المضبوطة أعلاه وتسليمها إلى الجهات ذات العلاقة وإحالة جميع المتهمين إلى الجهات القانونية لينالوا جزاءهم وفقاً للقانون.