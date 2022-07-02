منتسب أمني يهدد بتفجير شركة في بغداد: "اخذوا راتبي بحجة الاقساط"

بغداد – السومرية نيوز



أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن منتسبا أمنيا هدد بتفجير شركة تتعامل بـ"الاقساط" في العاصمة بغداد ظناً انها احتالت عليه.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "منتسبا في القوات الخاصة هدد بتفجير شركة تتعامل (بالاقساط) ونتيجة سوء تفاهم بينه وبين الشركة بسبب اخذ راتبه بحجة الاقساط ضمن منطقة السيدية في العاصمة بغداد".



وأضاف، ان "المنتسب داخل الشركة وبيده الرمانة ويريد تفجير الشركة"، مبينا ان "القوات الامنية تمكنت من اقناع الشخص من رمي الرمانة وحل الموضوع بالتفاهم، وتسليمه الى الشرطة الاتحادية".