الحشد الشعبي يعلن حصيلة المنجزات الأمنية خلال أسبوع واحد

السومرية نيوز- بغداد

أعلنت مديرية إعلام هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، حصيلة المنجزات الأمنية التي نُفذت من 23 حزيران إلى الثلاثين من الشهر نفسه.



وأدناه صور، توضح المنجزات الأمنية للحشد الشعبي، بالإنفوغراف:

