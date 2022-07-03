انفجار يخلف العديد من الإصابات في السليمانية - عاجل

السومرية نيوز - السليمانية



أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بانفجار انبوبة غاز في السليمانية.





وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "اربعة أشخاص أصيبوا جرّاء انفجار انبوبة غاز داخل احدى الكافتريات في محافظة السليمانية".

