اعتقال 16 متهماً من تجار ومروجي المخدرات في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت بعمليات منفصلة استندت لمعلومات وجهود استخبارية عالية الدقة، من إلقاء القبض على 16 متهماً بنقل وترويج وتجارة المخدرات بمناطق مختلفة في العاصمة بغداد، وضبط بحوزتهم كميات من المواد المخدرة وادوات التعاطي وعدد من الاسلحة".واضافت انه "تم احالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".وتابعت ان "مفارز الوكالة تمكنت أيضاً من ضبط 5 عجلات محملة بكميات كبيرة من الأدوية المهربة والقت القبض على سائقيها"، لافتة الى انه "تم القبض على متهمين اثنين يستقلان عجلة محملة بادوية مجهولة المصدر والنوعية في بغداد".وذكرت انه "تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".