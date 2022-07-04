تحرير مختطفة والقبض على خاطفيها في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "قوة من اللواء الرابع شرطة اتحادية ترافقها مفارز من شعبة استخبارات ومكافحة إرهاب الزعفرانية ومفرزة من نجدة الزعفرانية ومفرزة من الأمن الوطني تمكنت من إلقاء القبض على متهمين قاما بخطف امرأة تبلغ من العمر ٣٤ عام ".وأضاف البيان، "تمكنت القوة المنفذة للواجب في متابعة المتهمين والمطلوبين للقضاء حسب مذكرة القبض والتحري الصادرة من محكمة استئناف الانبار الاتحادية محكمة تحقيق عامرية الصمود وفق المادة 422 (خطف) بعد رصد تواجدهما في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي بغداد، وبكمين محكم تم القبض على الخاطفين وتحرير المختطفة واحالتهم جميعا إلى الجهات التحقيقية المختصة اصولياً".