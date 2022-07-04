الاعلام الأمني تعلن اعتقال متهمين بالمخدرات في كربلاء

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعملية نوعية امتازت بالدقة والسرعة وعبر معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن كربلاء المقدسة التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن من القاء القبض على متهمين اثنين يتاجران بالمواد المخدرة بمركز محافظة كربلاء المقدسة".واضافت انه "كان بحوزتهما كمية من مادة الكرستال المخدرة وادوات اخرى تستخدم في عملية التعاطي"، موضحة انه "تم مصادره المواد واحالة المتهمين الى التحقيق".